Il turismo si prepara alla prima stagione 'normale' del post pandemia. Ma la buona notizia porta con sè anche una conseguenza: l'acuirsi di un problema che si era presentato già gli scorsi anni, ovvero la difficoltà da parte del travel di reperire personale qualificato.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, fa il punto sullo stato di salute del comparto alle porte di quella che sarà l'estate della ripartenza.



Le previsioni di arrivi al rialzo per la stagione, prosegue Manca, mette il settore di fronte al problema di non aver gli strumenti per fornire a tutti un servizio adeguato.