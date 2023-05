Palladium sbarca negli Usa con il 45 Times Square Hotel a New York

15:53

Palladium Hotel Group sbarca negli Usa con la gestione del suo primo hotel nel Paese. E per il debutto ha scelto il cuore di Manhattan, prendendo in gestione il 45 Times Square Hotel, che verrà trasformato in un Only YOU Hotels, il brand premium-lifestyle con cui la compagnia alberghiera si posiziona nelle destinazioni urbane.

L’hotel, di proprietà di Ferrado Hotels, società del gruppo Rosp Corunna, verrà aperto a giugno 2023 e disporrà di 139 camere dalla caratteristica estetica newyorkese.



"Questa nuova apertura è una pietra miliare per Palladium Hotel Group, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti – dice Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che Only YOU Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”.



In questo periodo di transizione verso il brand Only YOU, il gruppo ha l’obiettivo di trasformare il 45 in un simbolo per gli urban adventures.