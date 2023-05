Fabilia Group in liquidazione, i consigli per i clienti del gruppo

15:36

Prenotazioni sospese, ma ancora difficoltà per i rimborsi per i clienti che hanno già pagato il soggiorno in uno degli hotel per bambini del Fabilia Group, un gruppo con attività decennale che gestiva 6 hotel e 4 resort in sei regioni italiane, con oltre mille camere disponibili e un totale annuo di oltre 190mila presenze.

Pubblicità

Già a fine dicembre la società aveva chiesto l’applicazione delle misure protettive del patrimonio nell’ambito della procedura di composizione negoziata. A fine aprile, però, Mattia Bastoni, il patron del gruppo (nella foto), ha informato l’assemblea dei soci che avrebbe presentato istanza di liquidazione giudiziale.



I perché della chiusura

Il motivo espresso in una nota della società, e riportato da quifinanza.it. era che “le trattative condotte di recente con alcuni potenziali investitori non hanno avuto esito positivo”. Il management, è stato annunciato, “individuerà lo strumento di soluzione della crisi più indicato alla luce della nuova situazione venutasi a determinare”.

Su Facebook la pagina Fabilia Hotels & Resorts riporta la dicitura “Chiuso definitivamente” e sotto al post sono decine i commenti di clienti delusi e arrabbiati, che si sono visti annullate le vacanze già in parte o del tutto pagate.



L'appello al Ministero del Turismo

Sulla crisi Fabilia Federconsumatori chiede l’intervento del Ministero del Turismo affinché sia garantita la “qualità dei servizi estivi, la loro correttezza e affidabilità, oltre che per richiedere maggiori protezioni per i turisti coinvolti“.



“I casi – è riportato sul sito Federconsumatori - sono tanti e di vario tipo: da chi lamenta un mancato riscontro; a chi ha dato una cospicua caparra o addirittura ha pagato tutto in anticipo in cambio di uno sconto sul prezzo finale e ora non sa come recuperare quanto versato; a chi viene contattato per spostare il soggiorno in altra località pena la perdita dell’anticipo pagato; a chi, ancora, viene contattato da un’altra catena di hotel che telefonicamente afferma di essere subentrata a Fabilia e propone nuovi listini molto più elevati dei precedenti”. Sul sito della federazione i consigli per chi vuole richiedere il rimborso per il soggiorno non usuifruito.