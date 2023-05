Mandarin Oriental, nuove nomine nel team dirigenziale

17:25

Novità nella squadra dirigenziale di Mandarin Oriental. Il gruppo alberghiero ha nominato Amanda Hyndman chief people officer e Francesco Cefalù chief development officer.

Hyndman, in azienda dal 2007, vanta una carriera di oltre 30 anni nell’hôtellerie di lusso. Group director of quality and rooms dal 2020, nel suo nuovo ruolo di chief people officer si occuperà di supervisionare l’incremento delle strategie delle risorse umane, supportando la crescita sia del brand sia dello sviluppo delle carriere.



Nel gruppo dal 2016 in qualità di regional develpment director per l’area Emea, Cefalù nel ruolo di chief development officer supervisionerà lo sviluppo degli hotel in apertura e delle residenze a livello globale.



“Sono entusiasta di annunciare le promozioni di Amanda e Francesco ai rispettivi nuovi ruoli – commenta in una nota il ceo, James Riley -. Entrambi hanno sempre dimostrato contributi eccezionali al successo del Gruppo e sono sicuro che continueranno a guidare i loro team con passione e dedizione, aiutandoci a raggiungere i nostri ambiziosi piani per il futuro”.