Arabia Saudita: nuovo resort eco-luxury per AlUla

10:37

AlUla si prepara ad accogliere un nuovo resort. L'annuncio arriva dalla Royal Commission for AlUla: l'AZULIK AlUla Resort nascerà nell'ambito del programma Journey Through Time e l'inaugurazione è prevista per il 2027.

La struttura disporrà di 76 ville di lusso in sei diverse tipologie, spa, VIP club, welcome lounge e ristoranti aperti tutto il giorno. Inoltre, in linea con la AlUla Sustainability Charter, il resort creerà una connessione profonda tra gli ospiti e il patrimonio naturale e umano circostante, integrandosi appieno con l'ambiente e primeggiando come resort eco-luxury.



"Insieme all'AlMutadil Equestrian Village e al Wadi AlFann, entrambi in fase di sviluppo, questo resort è una delle numerose risorse che contribuiscono alla crescita di AlUla" commenta John Northen, RCU Vice President of Hotels and Resorts. Infine, da non trascurare è l'impatto a livello socio-economico. Una volta che sarà pienamente operativo, l'AZULIK AlUla Resort creerà più di 300 nuovi posti di lavoro contribuendo ad accrescere l’economia della regione.

Gaia Guarino