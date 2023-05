Malta a cinque stelle: arriva anche AC Hotels by Marriott

08:47

Continua ad aumentare il ventaglio d’indirizzi d’alta gamma a Malta. L’ultimo arrivo è quello di AC Hotels by Marriott, che approda sull’arcipelago con quella che rappresenta la terza proprietà di Marriott Bonvoy nel Paese: AC Hotel by Marriott St. Julian's.

Il nuovo hotel lifestyle, con 106 camere e suite, è di proprietà e gestito da The Ona Hospitality Ltd e si trova nel cuore di St. Julian’s, nelle immediate vicinanze di spiagge e ristoranti, oltre che della capitale La Valletta. L’aeroporto internazionale di Malta è raggiungibile in 15 minuti di taxi o in poco più di un'ora con i mezzi pubblici.



Design italiano

Il design della struttura è stato curato dallo studio italiano di architettura e design Fabris & Partners, con colori che traggono ispirazione dall’ambiente naturale e urbano che circonda l’hotel, combinando toni neutri con materiali naturali per rimarcare il legame con il territorio.



Tra i servizi AC Hotel by Marriott St. Julian's offre AC Lounge® sulla terrazza panoramica, una piscina riscaldata sul tetto, una piscina coperta, uno spazio per i meeting con 40 posti a sedere e una palestra con attrezzature all'avanguardia.