Italica Hotels & Resorts: nuovo brand e progetti di espansione

09:49

Italica Hotels & Resorts si presenta al mercato con un brand e un’immagine completamente rivisti e rinnovati secondo i valori che la catena ha scelto di mettere in primo piano: l’autenticità, il wellbeing, l’eco-sostenibilità e il fattore local.

Pubblicità

La catena alberghiera, che conta attualmente 5 strutture in Italia, l’Hotel Bellamonte in Trentino, il Borgo Magliano Resort nella Maremma Toscana e l’Hotel Garden Area a Roma, mentre nelle isole, il Sighientu Resort, in Sardegna, a Cagliari, e la Tonnara di Bonagìa Resort, tra Trapani e San Vito Lo Capo, in Sicilia, ha in progetto un’espansione con l’ingresso di nuove strutture nei prossimi mesi.



“Torniamo sul mercato con un nome che riprende l’originale Italica Turismo, che è anche il nome della nostra DMC per l’incoming, dopo una parentesi con altri brand e proponendoci con una veste nuova e i valori forti nei quali crediamo - commenta Mauro Mazzola (nella foto), chief commercial officer Italica Hotels & Resorts. - L’attenzione alla sostenibilità e la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali sono le basi sulle quali abbiamo rivisto il brand, il logo e il posizionamento, declinando la nostra attuale offerta alberghiera secondo i plus e le caratteristiche local e adottando tutte le buone pratiche per essere sostenibili e rispettosi dell’ambiente”.



A questo nuovo percorso si affianca il forte know how tecnologico di Italica Hotels & Resorts, che è attualmente uno dei gruppi alberghieri italiani maggiormente all’avanguardia per la commercializzazione e la distribuzione.



“Il nostro reparto commerciale si avvale di strumenti che consentono di creare flussi turistici grazie ad attività di early booking, promozioni e piani tariffari che incontrano le esigenze di target come quello famiglie. Attualmente lavoriamo con i principali tour operator e network di agenzie italiane, che hanno apprezzato il nuovo posizionamento sul mercato e la nostra capacità di fornire risposte immediate alle richieste di prenotazione, mantenendo un rapporto equilibrato tra l’offerta b2b e quella b2c” prosegue Mazzola.



Per quanto riguarda la futura espansione “siamo interessati a strutture di media grandezza nelle località di vacanza italiane, sia in montagna sia al mare - e in particolare in Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia -, ma anche a catene alberghiere di piccole e medie dimensioni che abbiano la necessità di affidare la gestione di tutta l’operatività a terzi”.