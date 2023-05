L'intelligenza artificiale entra in hotel con 'All.sell' di HotelNerds

11:06

Uno strumento per interpretare, attraverso l’analisi del comportamento, desideri e necessità dei viaggiatori durante la navigazione sul sito web della struttura ricettiva. L’intelligenza artificiale arriva nell’albergatoria con ‘All.sell’, la soluzione realizzata da HotelNerds by EasyConsulting per aiutare gli hotel a proporre offerte tarate sui bisogni degli ospiti.

I vantaggi dell'A.I.

“Il settore dell’ospitalità - spiega Fabrizio Zezza, ceo di Easyconsulting - può già sfruttare l’A.I. in molti modi, ad esempio per le attività di promozione del prodotto turistico, per il revenue management o per quanto riguarda l’analisi e le previsioni dell’andamento di mercato. Chiaramente questo processo di innovazione così repentino può spaventare, e dovranno essere implementate regole che garantiscano la giusta protezione della privacy ed il corretto utilizzo delle informazioni a cui hanno accesso le AI., ma il futuro è già qui”.



Negli ultimi sei mesi Easyconsulting ha integrato in Al.sell due strumenti: “Il primo - spiega Zezza - è un widget che mostra che mostra i vantaggi offerti dal sito ufficiale già nella prima pagina dell’hotel attraverso un comparatore tariffario, un testo che evidenzia le peculiarità della prenotazione diretta e una selezione di recensioni che servono da riprova sociale di quanto proposto. Il secondo strumento è un assistente integrato con le API di OpenAI (ChatGPT) che aiuta a formulare i migliori contenuti per rendere ancora più persuasive le attività che AI.sell propone al possibile ospite.



Questa A.I. può essere usata anche per proporre servizi, chiedere la registrazione a una mailing list, e molto altro ancora. In pratica è un generatore automatico di funnel in base alle necessità dell’utente, che permette di migliorare sensibilmente le conversioni dal sito ufficiale dell’hotel”.



I vantaggi per gli albergatori

Significativi anche i vantaggi operativi per gli albergatori perché AI.sell automatizza in modo efficiente una serie di attività aumentandone la produttività. Un’intelligenza artificiale che, tra l’altro, è utilizzabile sia dalle grandi catene alberghiere che dalle piccole strutture ricettive indipendenti e, quel che più conta, integrabile con qualsiasi sito e utilizzabile con qualsiasi booking engine.