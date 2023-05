Hyatt, debutto messicano per il nuovo brand Impression by Secrets

11:47

È in Messico, a Isla Mujeres, il primo resort che porta le insegne del nuovo brand di Hyatt Hotels Corporation, il decimo del gruppo: Impression by Secrets.

“Il lancio del nuovo brand - sottolinea Gonzalo del Peón, Group President, Global Commerciale, Inclusive Collection di Hyatt – consolida la nostra leadership come maggiore fornitore al mondo di esperienze di lusso all-inclusive, con un portafoglio che ormai include 120 resort in tutto il pianeta”.



Esperienze di lusso

La struttura, che ha appena aperto le porte, è raggiungibile con barca privata e offre, tra le amenities, uno scivolo d’acqua rotante su un lato della piscina a sfioro con vista sull’oceano, oltre all’esclusivo hammam e floatarium. Anche l’offerta culinaria, riporta TravelPulse, è di fascia alta, con ristoranti che propongono specialità stagionali, preparati con ingredienti bio e tecniche culinarie contemporanee. I punti ristoro sono otto, à la carte, cui si aggiungono nove bar e lounge con alcolici e drink illimitati, servizio in piscina e spiaggia.