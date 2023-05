Sandals a quota 17: inaugurato in Giamaica il Sandals Dunn's River

15:41

Sandals Resorts International arriva a quota 17: ha infatti appena aperto i battenti, in Giamaica, il diciassettesimo resort del gruppo, il Sandals Dunn’s River, nei luoghi già individuati oltre 30 anni fa dal fondatore Gordon ‘Butch’ Steward.

“La località di Ocho Rios – racconta Adam Stewart, Executive Chairman di Sandals Resorts International (SRI) - è stata protagonista di alcuni dei momenti più importanti della mia famiglia e, in particolar modo, lungo questa spiaggia è cresciuto mio padre che ha trasformato un sogno, forse un tempo inimmaginabile, in uno dei brand alberghieri più famosi al mondo. Oggi mostriamo anche un nuovo concept di Sandals Resorts proprio nel nostro Paese d’origine, la Giamaica”.



Camere e servizi

La struttura, di 260 camere, è situata su un tratto di spiaggia di sabbia bianca e si caratterizza per i nuovi concept culinari e le suite di design. L’acqua che scorre all’interno del resort proviene dalle cascate di Dunn’s River, come le cascate della hall e le piscine con cascata della Red Lane Spa. Gli ospiti di Sandals Dunn’s River avranno anche il piacere di provare la prima fragranza realizzata dal brand Sandals Resorts, un profumo che accoglie gli ospiti già all’arrivo, nell’atrio del resort.



Le nuove suite

Un nuovo concept ha ispirato le suite, di diversi tipi a seconda delle necessità degli ospiti. Le Tufa Terrace SkyPool Butler Suites, ad esempio, sono le prime in Giamaica caratterizzate da piscine a sfioro con balcone con bordo in vetro e vista sull’oceano, per un effetto a cascata sul Mar dei Caraibi.



Le Coyaba Sky Swim-Up Rondoval Butler Suites, con piscine private, sono ville circolari indipendenti completamente reinventate, con ampi tetti open-air. Le lussuose Mammee Bay Beachfront Butler Suites, poi, dispongono di balconi che si affacciano sull’oceano, mentre le Travertine Beachfront Club Level Rooms prendono il nome dai noti gradini di pietra calcarea naturale delle Dunn’s River Falls.



I concept culinari

Dodici i nuovi concept culinari, tra cui il giamaicano BLŪM, il ristorante sushi Hamani, Edessa dove si incontrano il mar del Caraibi e il Mar Egeo; Banyu che offre un mix di culture fusion-asiatiche; Zuka per sapori centro-sudamericani; Cascata per piatti italiani; L’Amande francese e poi ancora Galene per specialità alla griglia e Saltaire, che propone colazioni preparate al momento e alcuni piatti per pranzo.

Tra le opzioni sportive gratuite il golf, le immersioni e il rafting sul fiume Martha Brae.