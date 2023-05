La Puglia di charme di Talea Collection: apre in Valle d’Itria la Masseria Soluco

09:21

Un’altra apertura di charme per Talea Collection. La collezione pugliese aggiunge al suo portfolio un nuovo indirizzo, immerso nella campagna di Monopoli: la Masseria Soluco.

Situata nel cuore della Valle d’Itria, la Masseria Soluco - che sarà gestita dalla collezione - dispone di una piscina panoramica ad acqua salata, circondata da ulivi e querce secolari; nonché di 6 camere, di cui 4 suite, ideali per chi cerca quiete e privacy.



Nella proprietà è presente inoltre una cappella di epoca settecentesca.



Antico complesso edilizio rimasto per lungo tempo in totale abbandono, la Masseria Soluco - dal toponimo ‘Cristo del Soluco’ - è stata oggetto di un attento progetto di recupero e restauro conservativo, condotto secondo l’approccio della ‘conservazione integrata’, in modo da preservare l’identità del genius loci.



“Siamo orgogliosi di questo ingresso nel portfolio di Talea Collection – spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection –. Questa nuova apertura conferma la costante attenzione del gruppo a valorizzare il territorio pugliese e l’impegno per un’ulteriore espansione verso i mercati internazionali. Una proprietà che guarda alla clientela che chiede autenticità, bellezza e contatto con la natura”.