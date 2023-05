Grand Hotel Gardone nelle mani dei lituani di  Apex Alliance, 45 milioni per il restyling

10:43

Passa nelle mani del gruppo lituano Apex Alliance lo storico Grand Hotel Gardone, protagonista dell’ospitalità alberghiera del lago di Garda dal 1884. L'accordo, che prevede un maxi investimento da 45 milioni di euro per la ristrutturazioen dell'hotel, è stato concluso con la partecipazione dell'investitore rumeno e partner Pavăl Holding e, come spiega Vytautas Drumelis, partner di Apex Alliance, rappresenta la seconda operazione italiana per il gruppo dopo l’hotel Hampton by Hilton, in costruzione a Venezia.

“Dopo la prevista ricostruzione e conversione in un prestigioso marchio internazionale a 5 stelle - aggiunge Drumelis -, si trasformerà nell'hotel principale della regione. Intendiamo preservare il patrimonio inestimabile del luogo, introducendo elementi di lusso. Con il suo litorale privato rinnovato, la struttura contribuirà senza dubbio allo sviluppo della regione, stimolerà il turismo e attirerà nuovi investimenti futuri".



Il restyling dal 2024

L’albergo riaprirà questo giugno per la stagione estiva e resterà operativo fino alla fine dell’autunno 2023. A partire dal 2024, però, sarà sottoposto a un piano di investimenti da 45 milioni di euro per l’upgrading a cinque stelle e l’adesione a una catena internazionale. I lavori diyling dovrebbero concludersi entro la primavera del 2026.



L’espansione in Italia del gruppo passa anche attraverso il nuovo hotel da 324 camere che Apex Alliance sta sviluppando a Venezia con un’altra società lituana, Hanner, e che aprirà nell'estate 2024 sotto il franchising Hampton by Hilton. Apex Alliance Hotel Management arriva così a gestire 15 hotel in tutta Europa sotto insegne quali Hilton, Marriott e Radisson. Ernst & Young e KPMG Italia & Romania hanno fornito servizi di consulenza per l'operazione.