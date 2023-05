Sardegna: Baja Hotels arricchisce il portfolio con Is Arenas Resort

11:06

Una new entry a cinque stelle va ad arricchire il portfolio delle strutture sarde gestite in esclusiva da Baja Hotels. Stiamo parlando dell’Is Arenas Resort sulla costa occidentale della Sardegna, a Narbolia, a 27 km da Oristano.

La struttura, che resterò aperta fino al 31 ottobre, ha solo 75 unità immerse nella pineta in una location non solo estranea al turismo di massa, ma anzi dove la biodiversità è sotto tutela.



Focus sulla sostenibilità

“Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni - racconta Marco Bongiovanni (nella foto), amministratore delegato di Baja Hotels -; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese”.



La pineta di Is Arenas si sviluppa su circa 936 ettari ed è riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario; il resort avvolto nel verde invita a immergersi in un percorso salutare, fino alle dune che lambiscono il mare, per poi arrivare alla spiaggia lunga sei chilometri.



Fanno parte del complesso la spiaggia attrezzata, due bar, la piscina e il centro benessere e a disposizione degli ospiti c’è anche un ristorante con terrazza panoramica, attrezzato anche con proposte vegane e gluten free.



Il golf

Il resort è ideale anche per gli amanti del golf, per i quali mette a disposizione un percorso 18 buche par 72 disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril.

In loco si possono organizzare anche meeting – grazie alla sala da 70 posti –, incentive e matrimoni. “Abbiamo investito - sottolinea Bongiovanni - con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi, posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al massimo comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”.