Roma: Starhotels svela le nuove top suite dell'Hotel d'Inghilterra

Modernizzare camere e servizi mantenendo un difficile equilibrio tra antichità e contemporaneità. Questo l’obiettivo della prima fase dell’imponente opera di ristrutturazione che ha interessato l’Hotel d’Inghilterra di Roma - Starhotels Collection, una struttura storica che, fin dall’Ottocento, è stata il luogo prediletto dalle élite internazionali e dalla nobiltà romana per la sua posizione, l’eleganza e l’originalità dei suoi interni.

Tra i suoi ospiti illustri il poeta inglese romantico John Keats, che qui trascorse gli ultimi anni della sua breve esistenza, e i connazionali Byron e Shelley, ma più tardi anche Henry James, Elizabeth Taylor, Gregory Peck ed Ernest Hemingway durante gli anni della Dolce Vita nel primo ’900.



Le nuove top suite

I lavori hanno coinvolto gli esterni e la facciata tutelata dalle Belle Arti, dando nuovo splendore alle camere e alle top suite. Il secondo step della ristrutturazione, previsto per la fine del 2023, riguarderà il rinnovamento delle restanti camere e delle aree comuni, a cui si aggiungeranno una spa e un rooftop bar.



Le camere sono state ristrutturate lavorando su elementi del design Made in Italy, con stoffe Rubelli che richiamano le nuances degli antichi palazzi romani e pezzi di antiquariato a impreziosire gli interni.



Punta di diamante delle nuove suite l’elegante Penthouse Suite, composta da un salotto con camino in marmo giallo Siena, originale del XIX secolo, su cui si affacciano la sala da pranzo, lo studio e la camera da letto padronale. I lussuosi arredi, i bassorilievi del famoso artigiano romano Felice Calchi, le lampade artigianali di Vetrerie di Empoli impreziosiscono l’elegante appartamento. Velluti e tessuti italiani firmati da Dedar caratterizzano tutti gli ambienti della suite. Questa suite unica, all’ultimo piano dell’hotel, vanta una magnifica terrazza di 70 mq con una vista panoramica a 360° che spazia da Villa Medici al Vittoriano.

Al quinto piano ci sono, invece, le nuove Balcony Suite, dove il bianco e nero dei mobili e degli arredi dialoga con l’anima classica dell’hotel, mentre i colori delle tappezzerie seguono le calde tonalità dell’ocra, dell’arancio e del rosso. All’esterno, i balconi sono spazi da vivere, veri e propri salotti en plein air con arredi in ferro battuto ed imbottiti in palette.