Essence Hotels e Gruppo Bulgarella: il piano di sviluppo

Un articolato piano di restyling già portato a compimento per il Resort Cala La Luna di Favignana e l’obiettivo di aprire dieci strutture entro il 2027. Questo il piano di Essence Hotels, che spinge lo sguardo anche al di fuori dei confini nazionali: “I prossimi passi – spiega Antonio Cafarelli, ceo di Essence Hotels - riguardano l'apertura di Essence Olbia Costa Smeralda ed Essence Isola D'Elba. In campo internazionale – aggiunge - stiamo lavorando in maniera molto concreta per l'apertura entro il 2024 di Essence Dar Es Salaam in Tanzania e di un resort 5 stelle a Zanzibar previsto per il 2025”.

Il restyling del Cala La Luna

Intanto riapre il 3 giugno il Resort Cala La Luna, il primo hotel in Sicilia la cui gestion è della catena alberghiera Omega Hospitality. La struttura di Favignana del Gruppo Bulgarella, situata all’interno della Riserva Nazionale delle Isole Egadi, è stata oggetto di un restyling che ha interessato l’animazione, le aree verdi e il concept ristorativo.



Per la stagione estiva è stato previsto un ricco palinsesto di happening e performance artistiche di caratura internazionale, con mostre d’arte moderna e contemporanea seguite da incontri con gli artisti.

L’intrattenimento diurno e serale si avvale di un format innovativo, grazie alla partnership della società specializzata Peter Pan Entertainment. Nella cava ipogea del Cala La Luna è stata inoltre prevista un’area interamente dedicata al benessere en plen air, con un programma di attività no stress.



L'upgrading del resort

“Per quanto riguarda lo standard alberghiero - sottolinea Cafarelli -, oltre al rinnovamento completo della hall del resort e degli spazi comuni abbiamo abbellito tutte le camere del corpo centrale, che sono una ventina, innalzando il loro standard e introducendo due executive suite con giardino privato e doppio ambiente con salotto, doppio maxi schermo e luxury amenities”.



Partner di Essence Hotels è il Gruppo Bulgarella: "È un privilegio unire le forze con Omega Hospitality per la riapertura del Resort Cala La Luna - ha commentato Andrea Bulgarella, presidente del gruppo - e instaurare rapporti di sinergia con un partner che ha a cuore progetti nati in armonia con l'ambiente e che mostra l’impegno di voler conservare lo spirito del luogo”.