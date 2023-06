Rocco Forte Hotels, nuovo assetto in Italia: i nomi dei manager

15:14

Nuovo assetto manageriale per il gruppo alberghiero Rocco Forte Hotels, che ha proceduto a raggruppare la leadership tra le proprietà tramite cluster, nell’intento di migliorare la collaborazione tra strutture e moltiplicare le opportunità di mercato.

Nuovo ruolo per Francesco Roccato, nominato direttore generale Cluster – Milano e Firenze. Il manager, dopo il primo impegno a Roma alla guida dell'Hotel de la Ville e Rocco Forte House, è ora alla guida della pre-apertura e apertura di Carlton Hotel e Rocco Forte Houses, Milano; al contempo, a Firenze ha assunto la supervisione dell'Hotel Savoy.



La responsabilità operativa di Hotel de Russie, Hotel de la Ville e Rocco Forte House Roma è ora di Giacomo Battafarano, nominato direttore generale Cluster - Roma. Battafarano, nella sua precedente esperienza nel gruppo, ha portato il Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas ai suoi attuali livelli di mercato, guidando il servizio per gli ospiti e il costante coinvolgimento dei membri del team.



Puglia e Sicilia

Leadership confermata per Franco Girasoli, direttore generale Masseria Torre Maizza, che dal 2018 è alla guida del resort da 40 camere in Puglia.



Isidoro Di Franco ricopre, invece, la carica di direttore generale Cluster – Sicilia. Il manager si è unito a Rocco Forte Hotels assumendo la responsabilità operativa di Villa Igiea (Palermo), Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas (Sciacca).