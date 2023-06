Nobu Hospitality cresce in Europa, annunciato il debutto a Lisbona

09:21

Nobu Hospitality continua la sua espansione in Europa programmando lo sbarco a Lisbona con una nuova struttura. La data di apertura e la scheda tecnica dell’hotel sono ancora top secret, ma per ora si sa che sarà sulla famosa e centralissima Avenida de Libertade, una base ideale per poter visitare la città data la sua vicinanza a ristoranti e negozi di lusso e a quartieri come Baixa, Chiado e il Castello São Jorge.

“È giusto che Lisbona sia la nostra prima avventura nella destinazione - commenta Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality -. Con la sua ricca storia, la vibrante scena gastronomica e l’interessante architettura neoclassica, la capitale del Portogallo è la destinazione ideale per il nostro marchio”.



Dovrebbe invece aprire a settembre il Nobu Hotel Roma, 122 camere e suite, tra cui la Nobu Suite di 500 mq, una spettacolare terrazza su tetto, un ristorante Nobu e un esclusivo club lounge.