Arabia Saudita di lusso: ad AlUla parte la costruzione dello Sharaan Resort

08:00

Lo Sharaan Resort di AlUla, la struttura ecocompatibile tra le montagne della Riserva Naturale di Sharaan, sarà presto una realtà. La Royal Commission for AlUla (RCU) ha infatti firmato un accordo con Bouygues Construction, il gruppo ingegneristico francese che gestirà la costruzione del resort attraverso una joint venture con Almabani, una delle principali società di ingegneria saudite.

I servizi

Costruito all'interno di una montagna risalente a 500 milioni di anni fa, disporrà di 38 suite, una spa e un centro benessere, un miniclub, un centro sportivo, un ristorante aperto tutto il giorno e un business centre. Inoltre, in cima alla montagna sarà posizionato un ristorante d'autore con vista panoramica su Sharaan. Un ascensore di vetro, unico nel suo genere, collegherà il resort con un'esperienza geologica e artistica, offrendo una vista su antichi strati sedimentari e nicchie ricche di arte e incisioni.



Il polo per i convegni

All'interno di una montagna adiacente, lo Sharaan International Summit Centre disporrà di un auditorium, sale riunioni, majlis (salotto), una biblioteca e un'area dedicata allo sport e al tempo libero.



Il Summit Centre sarà inoltre dotato di 13 padiglioni per l'ospitalità: due ville private saranno inoltre costruite nelle vicinanze, completando il progetto con 53 camere in totale.



In armonia con l'ambiente

In linea con la Vision 2030 dell’Arabia Saudita e con l’AlUla Sustainability Charter, Sharaan Resort e l’International Summit Centre sono stati progettati in armonia con l’ambiente naturale.



Attenti studi del sito hanno suggerito la progettazione di strategie passive e di trasferimento di calore geologico naturale per raffreddare efficacemente il resort in estate e fornire calore in inverno. Il progetto mira inoltre a ridurre a zero le acque reflue, utilizzando l’acqua potabile solo quando necessario e riciclando tutte le acque reflue trattabili per l’irrigazione e altri scopi.