Il lusso secondo Talea Collection, Sabato: “Laboratori per creare ricordi”

di Stefania Galvan

16:29

Apre sabato il nuovo gioiello che va ad arricchire il portafoglio pugliese di Talea Collection: la Masseria Soluco nella campagna di Monopoli, in un edificio risalente al 1400 e oggetto di un imponente piano di ristrutturazione durato due anni. “Un restauro attento e seguito da vicino dalla famiglia Minervini, proprietaria dell’immobile - racconta il general manager del gruppo, Andrea Sabato (nella foto) -, un lavoro certosino che ha rispettato fedelmente la sua storia, mantenendo lo stile originario all’esterno, mentre all’interno le suite sono arredate in stile country chic”.

Il valore dell'autenticità

La struttura è perfettamente in linea con la filosofia del gruppo, che mette al centro della sua proposta l’autenticità delle location e dell’ospitalità. “Il turista high-end del dopo pandemia - spiega Sabato - ha nel turismo esperienziale la prima motivazione di viaggio e la nostra caratteristica principale è proprio quella di fornirgli ricordi indelebili. A questo lavora la dmc del nostro gruppo, contrattualizzando tutte le esperienze che proponiamo agli ospiti”.



Laboratori unici

La specializzazione su questo tema è sfociata nella creazione, all’interno delle strutture Talea - prima fra tutte la Masseria Il Melograno, la più grande -, di una serie di laboratori diversi da tutti gli altri: “Ne abbiamo, ad esempio, uno per la creazione di luminarie, dove gli ospiti possono dar vita alla propria lampada con l’aiuto di un maestro artigiano, oppure la scuola di cucina regionale, aperta anche alla popolazione, dove si impara a preparare tutte le specialità pugliesi”.





Il Melograno e la Masseria Soluco hanno poi 5 ettari ciascuno di ulivi: “Qui organizziamo passeggiate con l’agronomo, che spiega tutte le curiosità sull’ulivo e invita a degustare l’olio che noi stessi produciamo e che riserviamo ai nostri clienti”.



I nuovi mercati

Clienti che sono al 70-80% stranieri, provenienti soprattutto dal mercato americano e dall’inglese. “A questi – aggiunge Sabato – si sono aggiunti nuovi, interessanti bacini quali l’Australia e, nell’Est Europa, la Georgia e la Polonia, che stanno riuscendo a compensare l’assenza di russi”. Un po’ a rilento, invece, il mercato nazionale, “quest’anno influenzato anche dal maltempo e che tende ancora a prenotare sottodata”.



Tra le nuove tipologie di turismo, poi, Sabato evidenzia una nicchia che, da sempre associata a un livello medio di spesa, si sta ora imponendo anche nella fascia dell’alto di gamma: il cicloturismo. “Abbiamo richieste in aumento dagli amanti di questo modo di viaggiare, nordeuropei ma anche tanti statunitensi. A loro garantiamo tutti i servizi indispensabili e, in più, ci appoggiamo a tour operator specializzati per l’organizzazione degli itinerari”.



Infine un comparto che in molti davano per spacciato con il Covid e che, invece, è ritornando a macinare numeri importanti: quello dei grandi eventi. “Ne abbiamo organizzato uno a maggio al Melograno nel settore dell’automotive, con test drive sul territorio, e ne faremo altri a giugno e luglio per brand famosi di moda e gioielli”.