Miami Hotel Months: fino a settembre offerte e benefit speciali per chi sceglie la città

21:00

Tornano i Miami Hotel Months: fino al 30 settembre, il programma di quattro mesi propone una serie di oltre 80 offerte su soggiorni in una selezione di hotel e resort, inclusi pacchetti lusso, extra e benefit gratuiti e pernottamenti 2x1.

Pubblicità

Ad annunciare il ripetersi dell’iniziativa è il Greater Miami Convention & Visitors Bureau, che sottolinea come quest’anno ci siano nuove strutture aderenti, come Mr. C Miami Coconut Grove, Urbanica Euclid Hotel e citizenM Miami World Center.



"Non c'è momento migliore di Miami Hotel Months per godersi un soggiorno in hotel - ha affermato David Whitaker, presidente e ceo Gmcvb -. Sia che via piaccia la particolarità di un hotel boutique, i servizi unici di un resort di lusso o le offerte di viaggio per famiglie in una delle nostre numerose proprietà di fama mondiale, è giunto il momento di prenotare un'esperienza di qualità a Greater Miami & Miami Beach".



Miami Hotel Months è uno degli otto programmi all'interno del Miami Temptations Program istituito da Gmcvb. La serie di mesi tematici è studiata per coltivare la consapevolezza delle numerose risorse all'interno della destinazione, curando una programmazione speciale e promozioni per visitatori e locali.



Il programma include anche Miami Spa Months, Miami Spice Restaurant Months, Miami Health & Wellness Months, Miami Arts, Culture & Heritage Months, Miami-Dade Farmers Month, Miami Attraction & Museum Months e Miami Entertainment Months.