Alpitour World spinge sul segmento lusso e presenta cinque nuovi hotel che andranno ad arricchire la collezione dei VRetreats.

Ad aprire la stagione delle acquisizioni è stato l’hotel Roma sull’isola di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Sempre al Sud Italia, entra in collezione Palazzo Sant’Anna, situato nel cuore di Lecce. Spostandosi a Olbia, vicino a Capo Ceraso si trova il Cala Cuncheddi, un resort in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata. Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. L’hotel cinque stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi.Chiude la panoramica il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo.



La presentazione delle nuove strutture che antrano nel portfolio di VRetreats è avvenuta oggi a Firenze e conferma gli ambiziosi piani di espansione del brand, nato nel 2021 con tre strutture e a oggi forte di nove hotel.

Come riporta Askanews, VRetreats si propone di valorizzare la natura degli edifici originari, che rispecchiano una storia antica; questa specifica connotazione ha portato fortuna al brand, che ha archiviato il 2022 con oltre 33 milioni di euro di fatturato, proponendosi quest’anno di superare i 57 milioni, con un Ebitda di oltre 20 milioni, grazie anche ai nuovi ingressi.



“Siamo molto soddisfatti del lavoro realizzato – commenta Gabriele Burgio (nella foto), presidente e amministratore delegato di Alpitour World, di cui VRetreats è parte -. È un bell’esempio di chiara visione e di sviluppo di asset strategici per il business e per il turismo del nostro Paese. Le nuove acquisizioni sono tutte operative, tranne per il Cervino che aprirà nell’autunno. Nel 2024 ci aspettiamo che il marchio faccia un ulteriore scatto in avanti sia in termini di fatturato ed Ebitda, sia in termini di strutture".



“L’investimento totale per le nuove strutture supera i 24 milioni nel 2023 – aggiunge Paolo Terrinoni, amministratore delegato di VOIhotels -. Il piano di crescita mira a raggiungere 12 strutture entro la fine dell’anno, ma solo se troveremo le opportunità che sposano la nostra visione”.

VRetreats, come riporta Askanews, ha una media Adr di circa 500 euro, ospita per l’80% stranieri e attualmente ha 570 camere a disposizione.