Dormire nelle profondità della terra: in Galles inaugurato il Deep Sleep

Soggiornare in un hotel nelle profondità della terra: questa l’ultima proposta di Deep Sleep, hotel recentemente inaugurato in Galles che si propone di offrire un’esperienza unica.

L'hotel Deep Sleep, come riporta Travelmole,si trova infatti sotto le montagne di Snowdonia, a 419 metri sotto terra, e si ritiene sia l’hotel sotterraneo fra i più profondi al mondo.



Dispone di sole quattro camere doppie e di una grotta con letto matrimoniale.

I soggiorni possibili solo per una notte, con arrivo il sabato e partenza la domenica.

Gli ospiti vengono accolti alla base di Tanygrisiau, vicino a Blaenau Ffestiniog, per un breve trekking in montagna. Vengono quindi equipaggiati con attrezzature da speleologia per scendere nella miniera di ardesia abbandonata più profonda del mondo.