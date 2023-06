Travelodge in vendita: il fondo proprietario Golden Tree punta a 1,2 miliardi di sterline

13:07

La catena alberghiera britannica Travelodge è ufficialmente in vendita. L’annuncio è stato dato dal fondo di investimento Golden Tree proprietario del marchio, che può contare su quasi 600 hotel, con i quali punterebbe a ricavare una somma pari a 1,2 miliardi di sterline.

Pubblicità

Il fondo aveva rilevato Travelodge nel 2012, con alcune quote in mano anche ad Avenue Capital e Goldman Sachs, che a loro volta le avevano cedute a Travelodge non molto tempo fa. L’operazione sarebbe stata decisa per cavalcare l’onda positiva del mercato con diversi soggetti alla ricerca di nuovi investimenti.



Travelodge, si legge su The Guardian, nell’ultimo anno ha fatto registrare un fatturato da 900 milioni di sterline con utili superiori ai 212 milioni, con un tasso di occupazione superiore a quello del 2019.