Valle d'Aosta: il 5 stelle Hermitage entra negli Ecoluxury Retreats of the World

Un altro indirizzo dell’hotellerie di lusso intraprende il percorso dell’ecosostenibilità. Stiamo parlando del cinque stelle Hermitage Relais & Châteaux di Breuil-Cervinia, che è appena entrato a far parte del network Ecoluxury Retreats of the World grazie alle pratiche adottate per la riduzione dell’impatto ambientale e ai suoi investimenti nella tutela del patrimonio storico-culturale del territorio. Tra i progetti portati a termine la ristrutturazione di una delle due Rascard – una del 1862 e l’altra del XVI secolo -, le tradizionali costruzioni in legno utilizzate per conservare il grano e riconosciute come documento storico. Quella ristrutturata sarà utilizzata per trattamanti Spa in collaborazione con il brand svizzero Bellefontaine.



Prodotti a km0

L’hotel, che riaprirà le sue porte dal 30 giugno al 3 settembre, ha intensificato la cura degli orti biologici per la produzione a km0 di ortaggi, patate, piante aromatiche e fiori e ha adottato pratiche di risparmio energetico, ottimizzando anche la raccolta differenziata.

Tra le esperienze che propone agli ospiti tour tailor made con le guide del Cervino, il consueto appuntamento golfistico con la storica Coppa Hermitage Relais & Châteaux e, sabato 19 agosto, la cena a 4 mani con gli chef Enrico Derflingher e Giovanni Porretto (lo chef che guida il ristorante dell’hotel “La Chandelle”, pluripremiato dalla Guida Michelin). La struttura è entrata a far parte anche dei The Luxury Hotel & Resort Collection della JPMorgan Chase Bank.



“Si prospetta una stagione ricca di eventi importanti, non solo per la Valle D’Aosta ma per tutto il territorio nazionale - afferma Corrado Neyroz, ceo e proprietario dell’Hotel Hermitage Relais & Châteaux di Cervinia -. In particolare, la messa in funzione del nuovo impianto di risalita Matterhorn Glacier Ride II, tra l’Italia e la Svizzera, porterà ad una stagione più lunga e all’arrivo di un turismo importante da oltreconfine”.



Situato ai piedi del Cervino, l’hotel dispone di 8 stanze classiche, 19 camere deluxe, 5 junior suite, 2 suite prestige, 1 family suite e 3 master suite.