Moxy Hotels in Norvegia: apre il Moxy Tromsø con vista sui fiordi

19:31

Cresce il portfolio di Moxy Hotels. Il brand, parte di Marriott Bonvoy, ha aperto Moxy Tromsø, nella Norvegia settentrionale.

Gestita da Core Hospitality A/S, la struttura - che gode di una vista sui fiordi - combina un design industriale alla moda e un servizio all’insegna della socialità ad un prezzo accessibile, senza rinunciare all'esperienza.



Dispone di 208 camere, dotate di docce walk-in, televisori a schermo piatto da 55 pollici, letti comodi e luci a Led attivate dal movimento.



L’hotel propone inoltre un’esperienza di check-in non tradizionale: l'ultimo piano dello Sky Bar Moxy, il cuore sociale dell'hotel, funge anche da reception. Qui gli ospiti vengono accolti con il tipico cocktail 'Got Moxy', al momento della registrazione.



Per riflettere il paesaggio circostante i designer danesi di Mette Fredskild Studio hanno usato una palette di colori che vanno dall'indaco, al cobalto al blu intenso, fino a colori più caldi come il viola, il marrone e il rosso. I murales degli spazi pubblici, realizzati dagli artisti locali Alice Kvalvik e Jonathan Broca, sono un'interpretazione dell’atmosfera di Tromsø e dell'ambiente circostante.



"Siamo entusiasti di espandere il portfolio di Moxy Hotels in Norvegia con l'apertura di Moxy Tromsø, inaugurando la destinazione più settentrionale di Marriott Bonvoy - ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vice president Premium & Select Brands, Europe, Middle East and Africa di Marriott International -. Moxy è noto per il suo spirito giovane e la città di Tromsø è la destinazione ideale per chi è in cerca di divertimento, offrendo un tipo di soggiorno e di esperienza diversi per ogni stagione".



La terrazza sul tetto all'11° piano offre una vista mozzafiato sulla città e sul fiordo, mentre nella lounge interna sarà installato un telescopio per osservare la fauna selvatica e le stelle in inverno.