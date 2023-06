L'estate secondo Forte Village, un'Academy per ogni sport

09:58

Un’estate all’insegna dello sport al Forte Village, che incrementa ancora le opzioni per gli amanti di tutte le discipline, grazie ad Academy tenute da professionisti e vere e proprie leggende dello sport.

Per il calcio, ad esempio, al Forte Village operano gli allenatori della Real Madrid Foundation Football Clinic, che condividono con gli ospiti le metodologie di allenamento più moderne, i virtuosismi e i valori fondamentali del gioco di squadra. L’Academy di basket è invece tenuta da Ettore Messina e dal team dell'A|X Armani Exchange Olimpia Milano, mentre a organizzare la Rugby Academy sono i veterani Austin Healey e Will Greenwood.



A disposizioen degli ospiti anche academy di netball e hockey su erba, del tennis con Pat Cash e Emilio Sanchez, del padel, considerato lo sport del momento e del coastal rowing (canottaggio costiero), uno sport recente ma con radici antiche e l'obiettivo olimpico nel mirino.



Campioni olimpici

Frank Buglioni, soprannominato ‘The Wise Guy’ è il protagonista della Boxing Academy, mentre l'Academy della scherma gioca in casa con Stefano Pantano e i campioni olimpici Valentina Vezzali e Paolo Pizzo, insieme a quella di vela con Simone Camba, velista dell'anno 2021 nella categoria ‘Tag Heuer Most Voted’.



L’Academy di nuoto vede come protagonista Domenico Fioravanti, quella di go-kart Paolo Gagliardini e Giancarlo Fisichella, quella di bici Fabio Aru e l’Academy di mountain bike Paola Pezzo.



Oltre a quelle sportive la struttura organizza anche academy di danza, musica deejay e magia con la celebrità internazionale di prestidigitazione Michael J. Fitch.



I servizi

Tra le dotazioni del Forte Village quattro campi da calcio a cinque in erba sintetica e un campo regolamentare in erba, 13 campi da tennis in terra battuta, due nuovi campi di padel e lo Sport Academy Centre, che ospita le accademie di danza, magia, scacchi, scherma ping pong e boxe e una piscina dedicata agli allenamenti di nuoto e nuoto sincronizzato.