Accor, Handwritten Collection raddoppia in Italia con il Grand Hotel della Posta di Sondrio

15:27

Il brand Handwritten Collection di Accor approda in Valtellina. Sarà il Grand Hotel della Posta di Sondrio a portare le insegne del gruppo a partire da aprile 2024 grazie all’accordo di franchising con Ppn Hospitality e sarà la seconda struttura del brand in Italia dopo l’annuncio sulla Puglia.

“La strategia del gruppo Accor - sottolinea Ettore Cavallino, senior director development Italy Greece & Malta - si basa su sostenibilità e conversione di strutture già esistenti: valorizzare ciò che si ha non è solo un bene per l’ambiente ma porta beneficio a tutta la comunità in termini di lavoro e sostegno al territorio. Grazie alla collaborazione e alla fiducia reciproca con il nostro partner Pnp Hospitality, possiamo portare un marchio di ospitalità internazionale in Valtellina”.



Dopo alcuni lavori, la struttura offrirà ai propri ospiti 38 camere, il 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, sette sale riunioni, spa e fitness center.