JW Marriott: nuovo safari lodge di lusso nel Serengeti National Park

11:18

Vedrà la luce nel 2026 all’interno del Serengeti National Park in Tanzania il safari lodge di lusso targato JW Marriott. Si tratterà di una struttura composta da 30 suite, di cui 2 presidenziali, dotate di piscina e terrazza privata a cui si aggiungono ristoranti e spazi meeting. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con Delaware Investment Limited.

“Situato tra i fiumi Grumeti e Mbalageti, JW Marriott Serengeti Lodge rappresenta un punto privilegiato per scoprire il Serengeti National Park – si legge in una nota della società -, che con la sua estensione di 9.000 km² rappresenta una delle principali aree di conservazione della fauna dell'Africa subsahariana nonché luogo di partenza di uno dei più grandi spettacoli della natura. Il Parco ospita anche i "Big Five", ovvero leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti”.



JW Marriott Serengeti Lodge sarà il secondo safari di lusso del brand in Africa, dopo l'apertura di JW Marriott Masai Mara Lodge all'inizio di quest'anno, nella Masai Mara National Reserve in Kenya. In Africa, Marriott International conta più di 120 strutture.