Hilton svela il nome del nuovo brand per gli 'extended stay': Project H3

15:43

L’annuncio era già stato fatto, ma ora il nuovo brand di Hilton per presidiare la fascia medio-bassa del segmento degli ‘extended stay’ ha anche un nome: Project H3. Si chiameranno così, infatti, le nuove strutture a carattere misto che ospiteranno appartamenti confortevoli, ma essenziali, con parti a uso comune e servizi alberghieri.

"Project H3 - ha dichiarato a TopHotelNews Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton - è perfettamente posizionato per soddisfare le esigenze uniche del viaggiatore business che fa trasferte di lunga durata, grazie al suo design innovativo, alla forte redditività per i nostri proprietari e, naturalmente, all'ospitalità che i membri del nostro team offrono ogni giorno".



Il ruolo dei proprietari

"I proprietari di hotel - ha aggiunto Kevin Jacobs, chief financial officer e president Global Development di Hilton - hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del Progetto H3 e continueranno a guidarci mentre costruiamo questo marchio da zero”.



La risposta degli albergatori, continua, è stata comunque immediata ed entusiasta, segno che questa fascia di mercato non era sufficientemente presidiata, soprattutto negli Usa. “Project H3 - continua Jacobs - ha un incredibile potenziale di crescita, attingendo al mercato dei viaggi dei dipendenti, in rapida espansione e poco servito. Allo stato attuale siamo impegnati in più di 100 contrattazioni attive sullo sviluppo di queste strutture innanzitutto negli Stati Uniti, con molti proprietari che esprimono interesse per più sedi".



Tra i servizi previsti nelle strutture del nuovo brand delle hall iperfunzionali chiamate The Hive, con facile accesso a tutti i servizi, dalla reception al centro fitness alla lavanderia, oltre a un market con vendita al dettaglio.