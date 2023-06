Radisson fa debuttare in Italia il brand art'otel, la new entry a Roma

09:57

C’è anche l’Italia al centro dei programmi di espansione europea di art’otel, il brand di strutture lifestyle parte di Radisson Hotel Group. Fra le tre new entry europee del marchio, infatti, oltre a Zagabria e Londra c’è Roma, con una struttura centralissima, a pochi passi da Piazza di Spagna, frutto della ristrutturazione di un hotel preesistente e che sarà trasformata in un ambiente polivalente, un albergo che avrà al suo interno anche un ristorante, un bar con terrazza all’aperto e una galleria d’arte.

Gli altri progetti

L’art’otel romano, spiega TopHotelNews, aprirà nella primavera del 2024, mentre all’inizio del prossimo anno art’otel lancerà il suo secondo indirizzo londinese con la struttura di London Hoxton. Il progetto di Squire & Partners ha dato vita a un edificio di forma cilindrica di 27 piani, che occuperà un tratto della South Shoreditch Conservation Area. Le camere saranno 357, incluse 60 suite, e a disposizione degli ospiti ci saranno anche un ristorante e un bar, una galleria d'arte, uno spazio per eventi, un auditorium e una piscina coperta. L'artista di strada britannico D*Face è stato nominato a decorare l'hotel.



Il primo albergo del brand ad aprire sarà, invece, l'art'otel Zagreb, 110 camere, situato nel centro cittadino, all'interno dell'edificio liturgico ebraico in Art Déco, costruito da Freudenreich e Deutsch nel 1928. Le tre new entry si aggiungono al portafoglio euroeo del marchio che comprende già strutture ad Amsterdam, Berlino, Colonia e Londra Battersea.