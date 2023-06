08:08

L’annuncio era già stato dato a fine 2022 a TTG Italia dallo stesso Rocco Forte e da suo figlio Charles, al debutto come director of development, all’edizione 2022 di ILTM Cannes. Ora, però, il nuovo indirizzo di lusso del gruppo in Italia sarà presto una realtà e Napoli ne sarà il palcoscenico.

Aprirà infatti in città nel 2025 quello che promette di essere uno degli alberghi più esclusivi del Sud Italia. La new entry è frutto della partnership tra il gruppo Rocco Forte e l’imprenditore Nunzio Colella per trasformare in un cinque stelle lusso l’ex sede della Tirrenia di Rione Sirignano.



Un palazzo storico

Stiamo parlando di uno degli edifici storici più noti della città, un palazzo del XVI secolo confinante con Villa Pignatelli, proprio di fronte alla Villa Comunale e al Lungomare di via Caracciolo. È stato acquistato all’asta nel 2017 dall’imprenditore Colella, leader del Gruppo Capri e dei marchi Alcott e Gutteridge e la ristrutturazione lo trasformerà in un all suite con 50 sistemazioni, tra cui due supersuite di 150 mq, bar e ristoranti con vista sul golfo, oltre ovviamente a spa e palestra e a una bellissima piscina panoramica sul tetto.



Sull’edificio, racconta il Corriere della Sera, aveva posato gli occhi JK Place, già presente a Capri con il suo luxury hotel di Marina Grande, poi la proposta del Rocco Forte Group ha avuto la meglio.