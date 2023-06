Federalberghi: Nexi Payments proroga la promozione 'Canone zero' per gli associati

13:46

Nexi Payments ha prorogato, in esclusiva per gli associati Federalberghi, la promozione ‘Canone Zero’, che consente, alle imprese turistico-ricettive che aderiranno al servizio entro il 31 dicembre 2023, di essere esentate per sempre dal pagamento del canone mensile di XPay.

Per usufruire della promozione Canone Zero, si legge su Hotelmag, è necessario procedere con il convenzionamento a XPay, inserendo il voucher Nexi4Tourism al primo step del processo di registrazione.



Il sistema XPay consente la possibilità di gestire metodi di pagamento alternativi, con particolari funzionalità, ed è integrato con i principali software gestionali per hotel, per cui non occorrono interventi particolari di sviluppo per l’attivazione.