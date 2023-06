TH Resorts: montagna italiana leader in Europa, ma serve un approccio sostenibile

di Alberto Caspani

08:46

La montagna italiana vale molto più di quanto istituzioni e turismo le riconoscano. La conferma viene dalla ricerca realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Scuola Italiana di Ospitalità e TH Resorts, dal titolo 'Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione'.

Per quanto il nostro Paese sia al primo posto in Europa per prodotto interno lordo generato da province con prevalenza montana (806 miliardi di euro, pari al 28% del Pil montano del continente), le nuove modalità di sviluppo sostenibile sarebbero in grado di creare ampie opportunità lavorative, favorendone un ripopolamento equilibrato.



“Grazie all’impiego di tecnologie sempre più leggere e capillari - evidenzia Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà - abbiamo oggi la possibilità di valorizzare territori trascurati, senza generare impatti alteranti”.

“Una delle migliori dimostrazioni di questo approccio - sottolinea Ofer Arbib (nella foto), ceo di Collier Global Investors Italy SGR - è la recente riqualificazione del TH La Thuile - Planibel, la più grande proprietà di montagna in Italia da noi posseduta e apripista di una serie di riposizionamenti strategici che metteranno al centro la sostenibilità”.

Chiave di volta, per Arbib, sarà però l’elaborazione di una progettualità di medio-lungo termine con operatori locali storici, prestando maggior attenzione alle condizioni di benessere del personale di servizio.