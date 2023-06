Bocca, Federalberghi:

10:44

"Nella ripartizione dei fondi Pnrr al Turismo, che rappresenta l'11% del Pil, sono andati 2,4 miliuardi, alla cultura che è il 2% del Pil del Paese, oltre il doppio, 7 per la precisione". Così il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto) sottolinea il ruolo del settore turistico in Italia.

In un'intervista rilasciata a quotidiano.net Bocca sottolinea come la creazione di un ministero dedicato con portafoglio abbia riconosciuto almeno in parte i meriti del turismo nell'economia nazionale. Tuttavia il travel, aggiunge, "non è ancora considerato come gli altri settori".



I fondi, secondo Bocca, sarebbero indispensabili per la riqualificazione alberghiera, fondamentale in un periodo in cui la qualità è spesso determinante.