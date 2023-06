09:45

Per gli hotel targati Rocco Forte sono in arrivo gli investimenti dell’Arabia Saudita. Il fondo sovrano del Paese Public Investment Fund, presieduto dal principe bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, sarebbe infatti alle battute finali per l’ingresso nel capitale della società con il 49 per cento delle quote.

Secondo quanto riportato dell’edizione odierna del Corriere della Sera, a uscire di scena sarebbe Cassa Depositi e prestiti che attualmente detiene il 23 per cento, mentre una quota similare verrebbe ceduta dalla famiglia Forte, che deterrebbe comunque maggioranza e timone del gruppo.



In merito alla portata dell’investimento al momento esistono solamente stime in base al valore dell’azienda, che si aggirerebbe intorno a 1,5 miliardi di euro, quindi una cifra intorno ai 700 milioni. L’operazione confermerebbe inoltre l’intenzione di Pif di espandere le proprie mire nella Penisola, dove ha da poco rilevato il 33% di Azimut Benetti. Con un portfolio da 700 miliardi di dollari il fondo punta molto sul segmento del turismo di lusso.