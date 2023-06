Riaprirà a dicembre il Grand Palladium Kantenah Resort & Spa in Riviera Maya

14:05

Riaprirà il prossimo mese di dicembre con alcune novità il Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, uno dei quattro hotel che compongono il resort gestito da Palladium Hotel Group in Riviera Maya.

Il complesso è attualmente interessato da un investimento da 40 milioni di dollari e introdurrà il progetto Family Selection anche in Riviera Maya. Si tratta di un concetto di alloggio esclusivo per famiglie con gestione personalizzata, che fino ad ora era presente solo presso Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa e Grand Palladium Vallarta Resort & Spa.



Con questa nuova apertura, Family Selection aggiunge 169 suite alle 95 già esistenti a Vallarta e alle 180 in Costa Mujeres, per un totale di 471 suite gestite secondo il concetto che è proprio di questa formula.