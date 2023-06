di Alberto Caspani

Dopo il rebranding, il restyling. Per Sunlife, come dallo scorso 20 ottobre è stato rinominato lo storico gruppo alberghiero Sun Resorts di Mauritius, è davvero cominciata una nuova vita: grazie agli interventi di rinnovo sulle strutture luxury di Sugar Beach, La Pirogue e Long Beach (in via di conclusione il prossimo settembre, esclusiva Valtur Escape), oltre che con progetti in cantiere per Ambre (esclusiva Eden Viaggi) e per un eco-retreat sull’esclusiva Ile Aux Cerfs, nel 2022 sono stati raggiunti 10mila pernottamenti italiani, registrando però un forte consolidamento nel periodo di bassa stagione fra giugno e agosto.

“I primi sei mesi di quest’anno contano già 12mila arrivi italiani a Mauritius - ha spiegato Joelle Edward Tonks, chief sales & marketing officer Sunlife - e oltre alla tradizionale clientela, rappresentata da coppie spesso in viaggio di nozze, le famiglie sono in aumento. Gli accresciuti costi delle destinazioni estive europee stanno infatti favorendo l’acquisto di pacchetti dal valore medio di 1.400-1.500 euro per sette notti più volo, nei quali è inclusa tutto l’anno la gratuità per figli sino a 12 anni”.



Fra le novità in arrivo, non a caso, spiccano i Sunlife Kids Club ispirati alla tutela dell’apicoltura locale e integrati alla nuova offerta 'Come Alive Collection': 19 esperienze di original sunlifestlye mauriziano, basate sui valori tradizionali dell’amore e del sogno.



