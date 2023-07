B&b in condominio: le regole da osservare

10:03

L'ospitalità extralberghiera ha ormai conquistato un suo spazio all'interno del panorama turistico. E le nuove aperture si susseguono. Ma quali sono le regole per aprire un b&b?

A fare luce su questo dettaglio è un articolo de ilsole24ore.com che chiarisce alcuni dettagli riguardanti l'apertura di un bed & breakfast all'interno di un condominio. In particolare, il quotidiano finanziario chiarisce che per avviare questa attività non è necessaria l'approvazione dell'assemblea di condiominio. Tuttavia vanno fatte alcune verifiche: la prima riguarda la destinazione d'uso dell'immobile, che deve essere per forza di tipo abitativo. Se invece, ad esempio, la destinazione d'uso fosse 'ufficio' non sarebbe possibile procedere. Bisogna inoltre contorllare che il regolamento di condominio non vieti esplicitamente di aprire un b&b.