Casa Sanpellegrino, il progetto turistico da 9 milioni del brand di acque minerali

14:02

Sanpellegrino entra nell’hotellerie. Lo storico brand di acque minerali ha presentato un progetto da 9 milioni di euro per la realizzazione di Casa Sanpellegrino, un complesso composto da hotel e ristorante, che dovrebbe sorgere nell’area Paradiso del Comune di La Vetta, frazione di San Pellegrino Terme, dove risiede la sede storica dell’azienda di proprietà del gruppo Nestlè.

Il piano - riporta L'Eco di Bergamo - prevede il recupero di una serie di edifici già esistenti, inclusa un’ex struttura alberghiera, in un’area di circa 2.600 metri quadrati. Prevista, inoltre, la realizzazione di un nuovo edificio a vocazione Mice, con ristorante e aeree per meeting, workshop ed eventi.



Per il complesso, di proprietà Comunale, sarà concesso il diritto di superficie per 99 anni.



Prossimo step per la realizzazione del progetto sarà la pubblicazione di un bando a cui potranno partecipare anche altri soggetti.



Secondo quanto si apprende da fonti locali, però, Sanpellegrino dovrebbe avere diritto di prelazione.