Bluserena: maggio e giugno trainano i ricavi

15:21

Bluserena Hotels & Resorts comincia la stagione 2023 con numeri in crescita rispetto al 2022 e al periodo pre-Covid.



Dall’inizio della stagione, le prenotazioni estive nei resort Bluserena si sono mantenute in linea con l'anno precedente, con una performance particolarmente positiva nei mesi di maggio e giugno che hanno registrato un +13% del revenue rispetto allo stesso periodo del 2022.

“I numeri che stiamo registrando sul lungo periodo sono in linea con le previsioni definite a inizio della stagione. Questo è merito di una squadra eccezionale che lavora con passione verso nuovi obiettivi, e al progetto di nuovo design di 5 dei nostri 13 resort realizzato con un investimento di 55 milioni di euro, terminato in maggio - spiega il ceo di Bluserena Hotels & Resorts Marcello Cicalò -. Questi dati sono un chiaro segnale di ripresa e l’inizio dell’epoca post covid e attualmente, basandoci sul trend attuale, stimiamo che la chiusura della stagione turistica in corso porterà ad un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro, evidenziando una crescita di circa l’8% rispetto al 2022 e di circa il 27% rispetto al 2019, che non contava però il Resort di Badesi (nella foto) aperto nel 2021 ”.



Un risultato interessante riguarda anche il tasso di occupazione che in media si attesta al 87%, e che nei mesi di luglio e agosto raggiunge il 90%.

Buoni risultati sono poi giunti dalla nuova clientela, soprattutto nelle prenotazioni effettuate da maggio in poi. Attualmente, il mix dei clienti si mantiene equilibrato, con circa il 50% di clienti fedeli che ogni anno scelgono Bluserena e il restante 50% di nuovi clienti.



Un dato interessante riguarda la provenienza geografica della clientela con un aumento del 10% delle prenotazioni dal Nord Italia, risultato ricollegabile alla prima campagna advertising multicanale e multi soggetto condotta da aprile a maggio con l’obiettivo di raggiungere un nuovo pubblico di potenziali viaggiatori e di aumentare la brand awareness su tutto il territorio nazionale.