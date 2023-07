Gruppo UNA, cresce il progetto franchising con una new entry nelle Marche

10:48

La sua ristrutturazione è recente è il risultato è stato il passaggio alla categoria 4 stelle. E così ha riaperto sotto l’insegna UNAHOTELS l’Imperial Sport Hotel Pesaro, una struttura versatile perché adatta sia al segmento leisure che agli ospiti che viaggiano per affari, grazie alla sua vicinanza agli aeroporti di Forlì e Bologna.

Un family hotel con attività per tutti

L’hotel ha 47 camere, tutte vista mare, con alcune camere Family che offrono due ambienti separati. “Il nuovo ingresso nelle Marche - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA - è un’ulteriore garanzia dell’impegno svolto dal progetto franchising in cui crediamo e che continuiamo a supportare per offrire una sempre più diversificata scelta di soggiorno che incontri le esigenze di tutti i nostri ospiti nazionali e internazionali . L’UNAHOTELS Imperial Sport Hotel Pesaro - aggiunge - rispecchia i valori di ospitalità accogliente e servizio impeccabile che contraddistinguono il Gruppo”. Il family hotel propone innumerevoli attività, dai corsi di aquagym nella piscina semi-olimpionica, alla sala fitness, al solarium e alla possibilità di organizzare escursioni in bicicletta, anche con pedalata assistita, e passeggiate alla scoperta del territorio.



Con questa new entry il Gruppo UNA continua il suo percorso di espansione da Nord a Sud della Penisola su cui è presente con 52 strutture, di cui 34 in gestione diretta e 18 in formula franchising, inserite nelle collezioni UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY.