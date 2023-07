Mandarin Oriental aprirà il suo terzo hotel a Londra nel 2028

19:27

Arriverà nel 2028 il terzo hotel di Mandarin Oriental Hotel Group a Londra. La location scelta per questa occasione sarà il South Bank, con vista sulla St Paul’s Cathedral.

L'hotel farà parte del più ampio sviluppo di Bankside Yards, che serve a ricollegare lo spazio tra la Tate Modern e la stazione di Blackfriars ed è incentrato sugli storici archi ferroviari che attraversano il cuore del sito. Lo sviluppo comprenderà un edificio autonomo contemporaneo, che dovrebbe avere 171 camere e 70 residenze di marca al Mandarin Oriental. L'hotel offrirà strutture per il benessere e il fitness su misura per coloro che conducono uno stile di vita attivo.



Quattro distinti punti ristoro, situati al primo piano e al 19 esimo piano dell'edificio, con vista sulla città, renderanno l'hotel una destinazione per residenti e visitatori. Gli spazi dedicati agli eventi includono sale riunioni e funzioni adattabili, con spazio pre-funzione, una terrazza all'aperto e uno spazio per attività, faranno in modo che diventi una destinazione ambita per eventi e occasioni sociali.