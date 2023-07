Dubai e il grattacielo orizzontale: il nuovo complesso luxury sospeso nel cielo

16:55

Lo abbiamo detto molte volte: la nuova sfida dell’hospitality è nel farsi sempre più ibrida, per venire incontro alle esigenze di una clientela in cerca della massima flessibilità sia nelle tipologie di sistemazioni, sia nei servizi offerti. Alcune destinazioni lo stanno capendo prima di altre. È il caso di Dubai, dove ha appena aperto One Za’abeel, il nuovo complesso mixed-use di Ithra Dubai LCC, ideato per fondere business e leisure, luxury e lifestyle.

'The Link'

Situato nel cuore della città, su un’area di 530mila mq, è firmato dal famoso studio di architettura giapponese Nikken Sekkei, che ha ideato per questo complesso un progetto decisamente ardito, spingendo all’estremo i limiti del design e dell’ingegneria. È infatti costituito da due grattacieli frazionati da una passerella panoramica orizzontale - ‘The Link’ – lunga 226 metri e disposta a sbalzo, a quasi 100 metri di altezza dal suolo. Cuore del progetto, 'The Link' ospita bar e undici ristoranti esclusivi oltre a boutique, spazi benessere, una spettacolare piscina a sfioro e una terrazza panoramica.



Tra hotel, spazi per uffici e residenze di lusso, le due torri - One Za’abeel Tower e One Za’abeel The Residences - alte rispettivamente 300 e 235 metri per 68 piani la prima e 58 la seconda - offrono molteplici servizi extralusso. In questo contesto d’eccellenza si inseriscono le superfici prodotte con materie prime naturali e tecnologicamente evolute di Fiandre Architectural Surfaces.



Hotel e appartamenti upper level

La One Za’abeel Tower accoglie spazi di lavoro all’avanguardia, attici esclusivi, il resort One&Only, le soluzioni residenziali One&Only Private Homes, oltre al SIRO Hotel.



Nell’altra torre, la One Za’abeel The Residences, sono stati invece realizzati 264 appartamenti panoramici ed extralusso di diverse tipologie e dimensioni, anche duplex, fino a una penthouse con 5 camere da letto.



Photo Courtesy of Fiandre Architectural Surfaces