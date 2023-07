Storia e territorio, Almae Collection apre in Francia il suo gioiello di Cognac

14:43

Ci sono voluti quattro anni di ristrutturazione, ma alla fine i tempi previsti sono stati rispettati e Almae Collection ha appena aperto il suo ultimo gioiello storico: La Nauve Hôtel et Jardin, Cognac.

L’all suite, con 12 sistemazioni, occupa un palazzo della Belle Époque e una storica distilleria di cognac, sulle rive del fiume Charent, nella città di Cognac, nel Sud-Ovest della Francia.



Oltre alle suite mette a disposizione degli ospiti, come spiega TopHotelNews, un raffinato ristorante, una brasserie, un Cognac bar e una biblioteca.

All’interno dei giardini - che occupano una superficie di 12 acri con una sequoia secolare, un piccolo canale, alberi da frutto, orti e cespugli di rose -, c’è anche una piscina e un deposito di e-bike a disposizioen di chi voglia andare a fare escursioni alla scoperta della regione.



Nella distilleria restaurata trova posto la Brasserie des Flâneurs, che propone piatti ispirati ai ricordi d'infanzia dello chef Anthony Carballo. In hotel gli ospiti hanno accesso a qualcosa come 70 bottiglie di cognac selezionate una a una, con il bar che propone anche cocktail al cognac personalizzati. I clienti dell’hotel hanno anche l'opportunità di visitare alcuni dei quasi 200 produttori di cognac della zona. Altre escursioni includono la visita di Old Cognac in barca e una giornata a Chateau de Cognac.