Nucara, Federalberghi

La difficoltà nel trovare personale continuerà a essere un “problema strutturale che ci porteremo dietro nei prossimi anni”. A sostenerlo è stato il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Massimo Nucara (nella foto) intervenendo a un evento a Roma organizzato da Booking.



“Già nel 2001 per gli albergatori europei il problema più importante con cui confrontarsi era la disponibilità di personale qualificato e il secondo come tenerselo. Non è un tema nuovo e non colpisce solo l’Italia. Da New York a Parigi, tutti gli operatori hanno la stessa difficoltà, che - ha aggiunto il rappresentante di Federalberghi - non riguarda solo il turismo, ma anche altri settori”.



Cosa fare, allora, per attrarre le nuove leve? “Bisogna lavorare di più sulle scuole alberghiere. In Italia ne abbiamo circa 400, da cui escono circa 40mila persone ogni anno. Se, però, si domanda ai ragazzi chi di loro ha voglia di lavorare nel settore, le mani alzate sono poche. È uno spreco di risorse - ha aggiunto - che non possiamo permetterci in un momento come questo”.



La seconda ragione, secondo Nucara, ha invece a che vedere con i trend demografici: “Siamo sempre più longevi, ma facciamo sempre meno figli, quindi la popolazione invecchia ed è una caratteristica strutturale che non si può cambiare nel breve termine”.