Il brand Zel di Rafa Nadal e Melià sbarca in Messico

12:29

Si chiama Zel Sayulita il secondo hotel del marchio creato dal tennista Rafa Nadal e dalla catena Meliá Hotels International con il quale il brand inizia la sua espansione internazionale.

Dopo la prima struttura a Maiorca, Zel sbarca in Messico, nello stato del Nayarit, dove aprirà Zel Sayulita nel 2025, come si legge su Hosteltur.



L'hotel di nuova costruzione sarà situato sul lungomare e offrirà 145 camere. Il cuore dello stabilimento sarà il patio centrale, un punto d'incontro per rilassarsi all'aria aperta e scoprire la ricchezza gastronomica della regione attraverso le proposte di ristorazione che offrirà.



"Il debutto di Zel in Messico segna l'inizio di un’avventura globale che porterà la nostra essenza mediterranea verso destinazioni esclusive in tutto il mondo" commenta Gabriel Escarrer, ceo di Meliá Hotels International.



Parallelamente a Zel Sayulita, Meliá ha anche annunciato l'aggiunta di un nuovo hotel ME by Meliá sempre a Sayulita, che diventerà il terzo albergo del marchio lifestyle di lusso in Messico, dopo ME Cabo e il futuro ME Guadalajara.



L'hotel dovrebbe aprire, in una prima fase, entro la fine di quest'anno. ME Sayulita sarà situato sul lungomare, molto vicino alla spiaggia di Carricitos, e avrà 125 camere e ville, tre ristoranti, una piscina, palestra, spa, nonché un bar sul tetto con piscina e un beach club vicino al mare.