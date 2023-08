Lavoro notturno e straordinario in albergo, nuovo codice tributo

13:31

L’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

Il decreto legge 4 maggio 2023, si legge su Hotelmag, prevede che “per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi”. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40mila euro.



Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito è stato pertanto istituito il codice tributo “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.