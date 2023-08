Lefay Resorts: risultati in decisa crescita e obiettivo sbarco all’estero

15:56

Lefay Resorts ha chiuso il 2022 con un fatturato totale consolidato di 46 milioni di euro, con un +37% in più rispetto al 2021, mentre l’Ebitdar ha registrato una variazione positiva del 22% sull’anno precedente, a 13 milioni 355 mila euro.

Il risultato è stato ottenuto grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento “Resort Operations” (gestione alberghiera), che ha visto il recupero dei livelli di occupazione dei resort del 2019 e un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare, la tariffa media di Lefay Resort & SPA Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento “Residential Sales” (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime 5 unità immobiliari per un controvalore di 8.836.000 euro.



Le presenze totali nei 2 resort in gestione sono state 82.885, con un + 14% sul 2021.



Questi i dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2022 di Lefay Resorts & Residence, nel quale si sottolinea anche il raggiungimento del 100% carbon neutral per l’ottavo anno consecutivo.



Per il futuro, c’è la nascita del primo resort all’estero. Nell’ottobre 2022 è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera. Una novità che porterà il brand ad essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la sua notorietà internazionale.



“Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team. Traguardi che segnano un anno record per il Gruppo, marcandone la storia - dice Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità”.