Alberto Pirozzini nuovo chief operating officer del Gruppo Pellicano Hotels

18:00

E’ Alberto Pirozzini il nuovo chief operating officer del Gruppo Pellicano Hotels. Un ritorno da parte del manager che aveva già ricoperto il ruolo di area general manager tra il 2016 e il 2022 oltre ad avere avuto incarichi importanti in Four Seasons, The Ritw Carlton e Salvatore Ferragamo Group.

“Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili”, è il commento di Pirozzini.



“Dopo l'annuncio dell'importante alleanza strategica con Aermont Capital – si legge in una nota del gruppo -, che rafforzerà i piani di crescita del gruppo Pellicano Hotels e favorirà gli investimenti per migliorare il suo portafoglio di hotel di destinazione in tutta Italia, il ruolo di Alberto Pirozzini, in qualità di Chief Operating Officer, sarà fondamentale per dare forma e portare avanti il successo del Gruppo e per offrire esperienze eccezionali ai suoi preziosi ospiti”.