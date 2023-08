Da collegio a super hotel di lusso, il debutto toscano di Auberge Resorts Collection

11:31

Lo sbarco italiano di Auberge Resorts Collection, anticipato a TTG Italia a fine 2022, ha un nome: il Collegio alle Querce, l’ex scuola dell’élite fiorentina che verrà trasformata in un super hotel di lusso, un urban resort che si prevede inizierà ad accogliere i primi ospiti tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024.

La struttura occuperà tutta l’area del collegio, 15 ettari e mezzo, e ricomprenderà i tre edifici del XVI secolo che lo compongono, tra cui una cappella e un teatro rinascimentali. Circondato da altissime querce, il parco avrà anche ampi prati, oltre a cinque livelli di giardini barocchi terrazzati. Per il restauro si stanno utilizzando colori brillanti, materiali di provenienza locale, mobili antichi e moderni e opere d’arte.



Camere e servizi

Aule e camerate saranno trasformate in 82 appartamenti, tra cui 61 junior e 21 suite esclusive. Il progetto degli architetti spagnoli Esteva i Esteva e dei designer ArchFlorence, riferisce tuscanypeople.com, prevede anche una piscina all’aperto, una sala per la degustazione die vini, un centro benessere, una palestra. Gli ospiti potranno anche visitare una galleria d’arte, fare acquisti nella boutique e cenare in un ristorante stellato, oppure regalarsi un po’ di relax nel cigar bar, che occuperà gli ex uffici della segreteria e della direzione della scuola.



Chairman e ceo del gruppo alberghiero di lusso Dan Friedkin, il presidente della Roma, che ha fatto dell’Italia la seconda tappa della sua espansione europea dopo la Grecia, dove ha debuttato lo scorso anno il Grace Hotel di Santorini.